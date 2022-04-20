أحمد خميس



قال مصدر أمني إن إجمالي من تم ضبطهم منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى يوم امس من المخالفين والمتسولين وبائعات هوى ومقامرين تجاوزت اعدادهم 2100 وافد ووافدة منهم زهاء 100 متسول ومتسولة يحملون جنسيات عربية وآسيوية ضبطوا من قبل مختلف اجهزة وزارة الداخلية خاصة الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والأمن العام والمباحث الجنائية، لافتا الى ان الفرق التي خصصتها الوزارة استطاعت ضبط هذه الأعداد من المتسولين والمتسولات، مشيرا الى ان الغالبية العظمى ممن ضبطوا بالتسول من المقيمين داخل البلاد اي لديهم اقامات صالحة وعدد محدود اقامتهم منتهية.



وردا على سؤال عن طريقة ضبط هؤلاء قال المصدر: تم ضبط اعداد محدودة بعد تلقي عمليات الوزارة بلاغات بشأنهم والغالبية ضبطوا خلال رصدهم وهم يتسولون من قبل فرق العمل.



وأكد المصدر ان المتسولين والمتسولات وكذلك الاطفال الذين كانوا برفقتهم تمت احالتهم الى ادارة الابعاد الاداري مع ادراج اسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول وهو نفس الاجراء الذي تم اتباعه مع الوافدين المخالفين لقانون الاقامة.



على صعيد ذي صلة تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالاشخاص من ضبط 8 وافدين بواقع 7 نساء ورجل لممارسة الاعمال المنافية للآداب في منطقة الجليب كما ضبط رجال مباحث شؤون الاقامة في حملة لهم امس الاول 3 متسولات و25 مخالفا لقانون الاقامة كما اسفرت حملة اخرى لرجال مباحث شؤون الاقامة في منطقة الفروانية عن ضبط 18 مخالفا و17 وافدا ووافدة مسجل بحقهم قضايا نصب.