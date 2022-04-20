حنان عبد المعبود



أعلن مدير صندوق مرضى السرطان بالجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان جمال الصالح أن الصندوق قدم منذ إنشائه في العام 1994 مساعدات مادية وعينية لعدد 5000 مريضا بمبلغ إجمالي وصل إلى مليون و950 ألف دينار بجهود ذاتية من الصندوق.



وقال الصالح في تصريح له إن الصندوق يتلقى في شهر رمضان العديد من المكالمات من مرضى السرطان الذين يثنون على استمرار دعم الصندوق لهم، وذلك بفضل من الله ومواصلة دعم المتبرعين للصندوق لمواصلة عطائه والتوسع في تقديم المساعدات لتصل إلى أكبر عدد من المرضى من الذين يحتاجون إلى هذه المساعدات.



وذكر أن هذه المساعدات تلبي حاجاتهم وتخفف أعباء السرطان عنهم وعن أسرهم، كتقديم مساعدات مالية شهرية لمن يفقد عمله نتيجة لرحلة علاجه، وتحمل تكاليف الأشعة والفحوصات وغيرها من المشاريع الداعمة لمريض السرطان وأسرته.



كما بين الصالح أن استمرار المساعدات بمختلف صورها للمرضى يحسن من صحتهم النفسية ويحقق دعما إيجابيا لنوعية حياة المرضى، لافتا إلى أن القائمين على صندوق مرضى السرطان يقومون بتسريع الإجراءات الخاصة بتسليم المساعدات ودفع تكاليف الفحوصات وتوفير ما يستطيعون لمساعدة المريض بالتخفيف عنه، مشددا على أهمية تعزيز روح التكافل الإنساني والاجتماعي للمريض وأسرته والتي تخفف من المعاناة التي يشعر بها المريض ليس أمام المرض ولكن أمام متطلبات المعيشة والحفاظ على كيان الأسرة. وتقدم بالشكر من كل من يسهم في تخفيف معاناة مرضى السرطان وأسرهم ويدخل السرور على قلوبهم.