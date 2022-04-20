بشرى شعبان



أصدرت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة هنادي المبيلش قرارا إداريا بشأن آلية تطبيق قرار صرف بدل إجازة للموظفين، وذلك وفقا للآلية الآتية:



٭ مادة أولى: يكون استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة وفقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022.



٭ مادة ثانية: في سبيل تنظيم العمل بهذا الشأن فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التالية:



1 ـ تعبئة النموذج الخاص بطلب الصرف (المرفق بالقرار) والتوقيع عليه من صاحب الشأن.



2 ـ إرسال النموذج بعد تعبئة صاحب الشأن فيما يخصه والتوقيع عليه من مركز عمله إلى إدارة الشؤون الإدارية أو مراجعة صاحب الشأن إدارة الشؤون الإدارية لتعبئة النموذج والتوقيع عليه.



3 ـ تقوم إدارة الشؤون الإدارية بإجراء اللازم بشأن صرف البدل بعد مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفاء كل الشروط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار اليه أعلاه.



٭ مادة ثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.



شروط وضوابط صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية:



1 ـ أن يكون لدى الموظف خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات.



2 ـ ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن 30 يوما حتى نهاية السنة الميلادية.



3 ـ أن يكون آخر تقريري أداء بتقدير «ممتاز» فعلي، ولا يعتد بتقارير الأداء غير الفعلية أو فترة التجربة.



4 ـ ان يكون الموظف قد أمضي في الهيئة بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين سابقة على قرار صرف البدل النقدي.



5 ـ ألا يكون وقعت على الموظف عقوبة تأديبية ما لم يتم محوها قبل الصرف.



6 ـ لا يجوز تكرار صرف البدل النقدي إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور كل قرار بصرف هذا البدل.



إجراءات تقديم الطلب:



1 - تعبئة النموذج المرفق الخاص بطلب الصرف والتوقيع عليه من صاحب الشأن.



2 ـ إرسال النموذج بعد تعبئة صاحب الشأن فيما يخصه والتوقيع عليه من مركز عمله إلى إدارة الشؤون الإدارية أو مراجعة صاحب الشأن إدارة الشؤون الإدارية لتعبئة النموذج والتوقيع عليه.



3 ـ تقوم إدارة الشؤون الإدارية بإجراء اللازم بشأن صرف البدل بعد مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفاء كل الشروط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار اليه.