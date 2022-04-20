الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تلقى فريق الغرافة القطري أكبر هزيمة له في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لمنطقة غرب القارة، وذلك على يد فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة 8-2، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.



وسجل أهداف اللقاء ثوماس أولسن (14 و40) وحارب عبدالله (42) وعزيزجون غانييف (50 و83) وفيدريكو كارتابيا (51) ومحمد جمعة (66) وعبدالعزيز صنقور (79) لشباب الأهلي، بينما سجل هدفي الغرافة أحمد علاء الدين والجزائري سفيان هني في الدقيقتين 17 و59 من ضربة جزاء.



وفي مباراة أخرى بالمجموعة، حقق فولاذ خوزستان الإيراني فوزا غاليا على آهال التركماني بهدف نظيف، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، ثم يليه شباب الأهلي 7 نقاط، وجاء الغرافة ثالثا برصيد 5 نقاط، ويقبع آهال في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.



عقوبة على الغرافة



هذا، وقررت إدارة الغرافة توقيع عقوبة على الجهاز الفني بقيادة الإيطالي أندريا ستراماتشوني واللاعبين عقب الخسارة القاسية بدوري الأبطال، مع توجيه تحذير لهم بضرورة استعادة نغمة الانتصارات، لاسيما أن الفريق مازال لديه الأمل في بلوغ الدور الثاني بشرط تحقيق الفوز في مباراتي فولاذ وآهال.



وأصبح انتصار شباب الأهلي هو الأكبر للأندية الإماراتية في البطولة منذ استحداث نظامها الحالي في موسم 2002/2003.



وقبل ذلك، كان العين صاحب أكبر انتصار لفريق إماراتي في البطولة القارية، حينما فاز على شينزين كايزا الصيني بـ 6-0 في ذهاب نصف نهائي نسخة 2005.



وللمرة الأولى، يفوز شباب الأهلي دبي بأكثر من 4 أهداف في مباراة واحدة خلال البطولة.



ويعود أعلى انتصاراته قبل هذه النتيجة التاريخية، إلى نسخة 2017، عندما تغلب على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بـ 4-0.



وكذلك، تلقى الغرافة أثقل هزيمة قطرية في البطولة من فريق إماراتي، التي كانت مسجلة باسم الدحيل، حين سقط أمام العين بـ 5-0 في مجموعات نسخة 2014.



وفي الوقت الذي أثلج فريق الدحيل قلوب الجماهير القطرية عندما اعتلى صدارة المجموعة الرابعة بفوزه المستحق على باختاكور الأوزبكي 3-0 بتوقيع بسام الراوي والكيني مايكل أولونغا والمعز علي في الدقائق 32 و45 و47، وأكمل باختاكور المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد ميرجاخون ميرحمدوف نتيجة حصوله على الإنذار الثاني 92.



صدارة للدحيل



وبذلك، رفع الدحيل رصيده إلى 9 نقاط ليقترب من بلوغ الدور ثمن النهائي، مستغلا تعثر التعاون السعودي والذي تعادل 1-1 مع سباهان أصفهان الإيراني، تقدم التعاون أولا بهدف لسميحان النابت في الدقيقة 47، ثم أدرك سباهان التعادل بواسطة شهريار موجانلو في الدقيقة 65، ليحتل التعاون المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وثم سباهان ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا باختاكور برصيد 3 نقاط.



ووضع الشباب السعودي قدما في الدور الثاني بفوزه الثمين على القوة الجوية العراقي 3-0، سجل ثلاثية الفريق نواف العابد (30)، والبرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقتين 39 و72، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما خرج الجزيرة الإماراتي من سباق الدور الثاني بعد تعادله سلبيا مع مومباي سيتي الهندي ليتوقف رصيده عند 4 نقاط متساويا مع القوة الجوية ومومباي سيتي الهندي.