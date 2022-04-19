طلال الهاجري: الكويت سباقة في مد يد العون للدول التي تتعرض للكوارث والمحن



وصلت طائرة تابعة لقوة الدفاع الجوي الكويتي إلى مطار بوخارست عاصمة رومانيا محملة بمساعدات إنسانية تحتوي على 40 طنا من المواد الإغاثية الطبية والأدوية والكراسي المتحركة لإيصالها الى اللاجئين الأوكرانيين الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة من جراء الأزمة الإنسانية الحالية.



وكان في استقبال طائرة الإغاثة التي حطت في مطار بوخارست الدولي اليوم الثلاثاء سفيرنا لدى رومانيا طلال الهاجري وعدد من كوادر السفارة الكويتية.



وقال السفير الهاجري في تصريح لـ «كونا» إن الكويت سباقة في مد يد العون للدول التي تتعرض للكوارث والمحن وإن هذه الدفعة من المساعدات جاءت بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وهي تعكس الدور الإنساني للكويت في التخفيف من معاناة الشعوب.



وإضاف السفير الهاجري ان الطائرة تحمل 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية و(البطانيات) والكراسي المتحركة يرافقها عدد من المتطوعين.



وأشاد السفير الهاجري بدور وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر الكويتي على سرعة الاستجابة وتسخير جميع الإمكانات من اجل وصول المساعدات بشكل عاجل.



وقال السفير الكويتي لدى رومانيا إن تقديم الدعم العاجل لإغاثة اللاجئين الأوكرانيين يأتي استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين واللاجئين الأوكرانيين، مشيدا بمبادرة الكويت في دعم اللاجئين ومساعدتهم على تجاوز محنتهم الإنسانية الصعبة.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور الحساوي في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الجمعية تحرص على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت في ضوء التوجيهات السامية بتقديم الدعم والمساندة اللازمين للاجئين الأوكرانيين الذين هم في حاجة ماسة الى الدواء والغذاء.



وأضاف ان الكويت من الدول السباقة في تقديم الدعم الإنساني لكل من يستحقه كما هو الحال بالنسبة للاجئين الأوكرانيين الذين يمرون بوضع إنساني متدهور.



ومن جانبه، تقدم المدير العام للصليب الأحمر الروماني إيوان سيلفيو ليفتر بعميق الشكر والامتنان للكويت حكومة وشعبا على دعمها السخي للاجئين الأوكرانيين في رومانيا، مشيرا إلى ان مثل هذه المساعدات ليست غريبة على الكويت التي كانت ومازالت سباقة في إغاثة الشعوب المنكوبة.



يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أطلق نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذا التمويل أمر ملح لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون نقصا في الحصول على الخدمات الإنسانية.