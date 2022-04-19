وفقكم الله لمواصلة مسيرة التميز ووفق الجميع لخدمة وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه

شافي الهاجري لولي العهد: تواجدك اليوم بين أبنائك وبناتك في مقر النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وسام على صدورنا والداعم الحقيقي لنا جميعاً باستمرار الإنجازات الرياضية





قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بزيارة الى النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.



حيث كان في استقبال سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عبيد الراجحي والمدير العام للهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري.

وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة بهذه المناسبة التالي نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان يسعدنا أن نلتقي بإخواننا وأبنائنا في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين لنهنئكم بالشهر الفضيل وننقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ نواف الأحمد ودعوات سموه لكم بدوام التوفيق والنجاح.

ومن منطلق حرصنا على الالتقاء بأبنائنا ذوي الهمم تأتي هذه الزيارة لنؤكد أنكم ذوو مكانة في قلوبنا وقلوب كافة المجتمع الكويتي وأننا ندرك بوعي أنكم ثروة حقيقية فعالة في مسيرة نهضة الوطن وشركاء أساسيون في بنائه، مشيدين بإنجازاتكم المشهودة، داعين الله أن يوفقكم لمواصلة مسيرة التميز وأن يوفق الجميع لخدمة وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير خطاه.

وكل عام وأنتم بخير وأعاد الله عليكم شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».





كما ألقى رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري كلمة بهذه المناسبة التالي نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه

سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله

سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

أصحاب المعالي والسعادة الموقرين

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمته وبركاته



سيدي سمو ولي العهد



باسمي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وجميع منتسبيه أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

سيدي سمو ولي العهد



إن زيارتكم لنا هذه الليلة بشهر رمضان المبارك هي استكمال لمسيرة العطاء التي تستمدها أسرة الصباح الكرام أسرة الخير والعطاء اللا محدود للشعب الكويتي عامة ولإخوانكم المعاقين بصفة خاصة.

سيدي سمو ولي العهد



إن تواجدك اليوم بين أبنائك وبناتك في مقر النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وسام على صدورنا والداعم الحقيقي لنا جميعا باستمرار الإنجازات الرياضية التي يحققها أبناؤك وبناتك الرياضيون في مختلف الألعاب الرياضية الخاصة بألعاب المعاقين لما يتلقونه من دعم مباشر من جميع وزارات الدولة طبقا لتوجيهاتكم الكريمة بتسخير جميع الإمكانيات التي تخدم الكويت بصفة عامة ورياضة المعاقين بصفة خاصة والتي على ضوئها حقق أبطال الكويت الأرقام العالمية والميداليات الأولمبية لرياضة المعاقين باسم الكويت.

سيدي سمو ولي العهد



في ختام كلمتي هذه اسأل الله العلي القدير أن يحفظ الله الكويت من كل مكروه تحت ظل قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى وتحت ظل سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم.

والسلام عليكم ورحمته وبركاته».

بعدها قام مجموعة من منتسبي النادي بتقديم عرض لعبة سلاح المبارزة وفقرة استعراض رماية لضعاف البصر والمكفوفين وتتبع اللجنة البارالمبية للرماية.

وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وقد تفضل ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد بالتوقيع على سجل الشرف.

هذا وقد رافق ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في هذه الزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.