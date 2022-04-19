نحن معكم ندعمكم ونلبي احتياجاتكم ونوجهكم إلى مواصلة تميزكم

لافي العازمي لولي العهد: «المكفوفين» تشرفت اليوم بلقائك وهذا ليس بغريب على حكامنا فقد جبلت الجمعية منذ تأسيسها في عام 1972 بالزيارات المتتالية لأمراء الكويت





قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى جمعية المكفوفين الكويتية.



حيث كان في استقبال سموه وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز لافي العازمي وأمين السر منصور عطشان العنزي.



وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة بهذه المناسبة التالي نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.



في زيارتنا لإخواننا وأبنائنا في جمعية المكفوفين الكويتية في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان يطيب لنا أن نهنئكم بالشهر الفضيل وننقل لكم تحيات صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ نواف الأحمد ودعوات سموه لكم بدوام التوفيق والنجاح.



وبهذه المناسبة، نؤكد أنكم أصحاب بصيرة قوية وأنكم رحمة لنا وبإرادتكم تستطيعون تحقيق الإنجازات ونحن معكم ندعمكم ونلبي احتياجاتكم ونوجهكم إلى مواصلة تميزكم، داعين الله تعالى أن يوفقكم وكافة أبناء وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وسدد على دروب الخير خطاه وكل عام وأنتم بخير وأعاد الله عليكم شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي كلمة بهذه المناسبة التالي نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد



سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء



السادة الشيوخ.. حضورنا الكريم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بالأصالة عن نفسي وعن الرئيس الفخري ومنتسبي ومنتسبات جمعية المكفوفين الكويتية أرحب بقدومكم إلى جمعيتكم واستغل هذه المناسبة لأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وذلك بحلول شهر رمضان المبارك، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر بالخير واليمن والبركات وسموه يتمتع بموفور الصحة والعافية.



سمو ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد



إن جمعية المكفوفين الكويتية تشرفت اليوم بلقائك وهذا ليس بغريب على حكامنا فقد جبلت الجمعية منذ تأسيسها في عام 1972 بالزيارات المتتالية لأمراء الكويت طيب الله ثراهم ابتداء من الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ولذلك لا يسعنا اليوم إلا ان نستذكر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، وجعل قبره روضة من رياض الجنة وهو الذي وضع إنجازات عديدة لجمعية المكفوفين الكويتية فقد انشأ المكتبة الإلكترونية وكذلك أنشأ مركز الشباب لسن تحت 18 عاما وكذلك انشأ المنشأة الرياضية للمكفوفين والتي تستغل من قبل جمعية المكفوفين الكويتية ونادي البصير الرياضي ليمارس المكفوفون شتى الألعاب الرياضية التي حرموا منها على مدى السنين.

ممثل حضرة صاحب السمو..



إن جمعية المكفوفين الكويتية تتمنى لكم موفور الصحة والعافية وانها تطمح إلى افتتاح المنشأة الرياضية وتنظيم البطولة العربية الأولى لكرة الهدف للمكفوفين وتكون تحت رعايتكم بافتتاح منشأة الشيخ صباح الأحمد الصباح الرياضية للمكفوفين ونتمنى ان نتشرف بحضوركم وافتتاحكم لهذه المنشأة.



حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه بقيادة قائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحفظ الله الكويت وأهلها وكل عام والكويت وأهلها باستقرار وسلام.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



بعدها ألقى الشاعر سيف لافي الخليفان قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور التالي نصها:



«هلا وغلا في جيتك للكفيفين.. يا نور عين اللي فقد شوف الابصار

ممثل أمير الوطن قرة العين.. مشعل الأحمد سيدي نسل الاحرار

عضيد ابوفيصل على العسر واللين.. نواف الأحمد شيخنا حاكم الدار

الله يحفظه مدة اعوام وسنين.. ويحميه من شر البلاوي والاخطار

دارين اغلى الدور وسط الشرايين.. دار اليمامه ودار مريم لهم كار

كار الفخر والطيب وريف الضعيفين.. وريف الفقير اللي عليه الزمن جار

والله يبيح اللي بجوه الملايين.. عساه بالجنه مع سيد الابرار

صباح الأحمد في قلوب الشريفين.. يا الله عسى اعظامه تحرم على النار

وفي شوفتك يا شيخ حنا فريحين.. واليوم عيدنا قبل عيد الافطار

ولي عهدنا انت ساس الكريمين.. وجزل العطايا مكرم الضيف والجار

ويالله يا قابل دعاة المصليين.. تحفظ بلدنا من بلا كل قدار

واقبل سلامي عد ورد البساتين.. وارجو السموحه والتحيه والاعذار»

وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد هدية تذكارية بهذه المناسبة.



وقد تفضل ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد بالتوقيع على سجل الشرف.



هذا وقد رافق ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في هذه الزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.