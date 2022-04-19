ثمنت الفنانة منى شداد ثقة القيادات في وزارة الاعلام بمشاركتها في تقديم البرنامج الشهير "مدفع الإفطار " وذلك مع المذيع القدير سعد الخلف وايضا بمشاركة كل من طلال الماجد وطلال خليفة. وأكدت ان تلك المشاركة تعدها من المشاركات المتميزة التي قامت بها في مشوارها على صعيد التقديم التلفزيوني خاصة لما للبرنامج من رصيد واسع من المتابعين الذين كانوا على موعد معه في كل موسم رمضاني على مدار السنوات السابقة.

وتوجهت شداد بالشكر الى وزير الاعلام د. حمد روح الدين ووكيل وزارة الاعلام بالتكليف سعود الخالدي ووكيل التلفزيون بالتكليف فهد الغيلاني لمتابعتهم الحثيثة وتذليل الصعوبات لفريق البرنامج المكون من المعدين بدر الدعي ونايف النعمة وعيسى العنزي والازياء الهام الانصاري والماكياج شيماء السعيد وايضا المخرجين محمد بولند وخالد المطر ، واصلة شكرها لمشرف البرنامج عادل عطاالله المتواجد خلف الكواليس يوميا لمتابعة تصوير برنامج "مدفع الإفطار " الذي يعد من البرامج الأساسية في التلفزيون خلال الشهر الفضيل .

واضافت : البرنامج يبث يوميا من موقعين مختلفين، الاول في قصر نايف وأقدم من هذا الموقع، ويشاركني التقديم طلال الماجد، والموقع الثاني في بيت العثمان ويقدمه الإعلامي سعد الخلف مع المذيع طلال خليفة ويتم التنقل بين الموقعين على الهواء مباشرة وهذا الامر يحتاج الى وجود فريق عمل ذي كفاءة واحتراف، وهذا الامر حققه ابناء وزارة الاعلام من الطاقات الشبابية الكويتية الذين استطاعوا ان يثبتوا انهم جديرون بذلك الأمر وقد تلمست مدى الاقبال سواء من الجمهورالذي يحضر او من المتابعين من خلال الشاشة، كما شكل برنامج "مدفع الإفطار" تحديا كبيرا لفريق العمل لإظهار البرنامج بالشكل المطلوب والمميز الذي لاقى استحسانا كبيرا من قبل المشاهدين .

وقالت ايضا : تم تقديم البرنامج بحلة مختلفة جمعت بين عبق الماضي و تقنيات النقل الحديثة بمستوى يحاكي ويحترم فكر المشاهد والمتلقي بكل فئاته العمرية وحرص فريق العمل على روح التعاون المشترك فيما بينهم كما حرص فريق العمل على تجسيد قرية مصغرة من أجواء الكويت القديمة داخل مبنى قصر نايف او في بيت العثمان بوجود دكاكين ومهام قديمة تذكر المشاهد بالماضي الجميل ومشاهدة كل منهم يقومون باعمالهم مباشرة الى جانب الملا الذي يقوم بإعطاء الصبية دروس دينية في حفظ القرآن الكريم ووجود النسوة اللاتي يعملن على بيع المأكولات القديمة التي لا يستغني عنها كل بيت كويتي قديم في شهر رمضان.

واختتمت قائلة : كما تميز "مدفع الإفطار" لهذا العام أيضاً بمشاركة وزارة الدفاع من خلال مدفعية القوى البرية بإشراف مديرية القوى البشرية ركن التوجيه المعنوي للقوى البرية وايضا الطوارئ الطبية في وزارة الصحة وايضا الامن العام لمحافظة العاصمة في وزارة الداخلية، متوجهة بالشكر ايضا الى محافظة العاصمة ممثلة بالمهندس عبدالله اتش وعبدالكريم مهدي مدير الشؤون المالية و الإدارية.