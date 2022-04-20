الضوابط: الخدمة لا تقل عن 5 سنوات والتقرير السنوي آخر سنتين امتياز ويحق البدل 30 أو 60 أو 90 يوما وألا يقل مجموع رصيد إجازاته 35 يوما

امير زكي

قال مصدر امني ان وزارة الداخلية ستدعو المدنيين ولمن يرغب في صرف البدل النقدي للإجازات من الموظفين الى التقدم وإبداء الرغبة، وذلك اتساقا مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 2) 2022 بشأن قواعد وضوابط استحقاق صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية اثناء الخدمة. والتقدم بطلبات وفق ضوابط هي كالآتي :



1- لاتقل الخدمة عن 5 سنوات.

2- التقرير السنوي آخر سنتين امتياز.

3- يحق البدل 30 يوما أو 60 يوما أو 90 يوما.

4- ألا يقل مجموع رصيد اجازاته عن 35 يوما .