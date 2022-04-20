يألف الكثير من الألمان شطائر اللحم المشوي المنتشرة محلاتها في العاصمة برلين. ويطلق عليها دونر كباب في ألمانيا وهي مكونة من الخبز الدافئ المقرمش المحشو بشرائح اللحم الطري، والمضاف إليه قطع الخس والطماطم والبصل والكثير من الصلصة بينما تعرف في دول عربية باسم الشاورما.

ورغم أن سكان ألمانيا يلتهمون قرابة 550 طنا من دونر كباب كل يوم، بحسب تقرير لرابطة منتجي دونر كباب الأتراك في أوروبا، فإن الألمان لا يعرفون معلومات كثيرة عن هذه الوجبة وتاريخها وأصلها. وتأسست هذه الرابطة في برلين عام .2010

وتحدث عالم الاجتماع إبرهارد شايدل عن أصل الوجبة، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وقال إن هذه الوجبة السريعة الخفيفة، ولدت منذ 50 عاما عندما جاء المهاجرون الأتراك إلى برلين للعمل.

ودرس شايدل أصول وجبة دونر كباب وتطورها طوال 35 عاما.

وأشار إلى أن الجيل الأول والثاني من العمال الأتراك، شاركوا في نشر هذا الابتكار.

وأضاف إنه يوجد حاليا نحو 18500 محل ومطعم تركي، لبيع دونر كباب في مختلف أنحاء ألمانيا، وتعد برلين العاصمة الحضرية لهذه الوجبة حيث يوجد بها 1600 منفذ لبيعها. وأشار إلى أن دونر الألماني ولد في ضاحية كروزبرج ببرلين.

وتقول رابطة منتجي دونر كباب الأتراك في أوروبا، إن قادر نورمان العامل التركي السابق هو أول من باع أول شطيرة من دونر كباب بمحطة حديقة حيوان برلين للسكك الحديدية عام 1972، ومع ذلك فقد ثبت أن هذه الوجبة كانت متاحة بالفعل في بعض المطاعم التركية بألمانيا قبل ذلك التاريخ، وفقا لما يقوله شايدل.

وتقول إحدى الروايات حول تاريخ دونر كباب، أنه تم ابتكاره كطبق يؤكل وبجواره خبز منفصل، ثم تم إعادة تصديره إلى تركيا، وفي هذا الصدد أكد شايدل إن "هذه الرواية غير صحيحة"، فالناس كانوا يأكلون الوجبة داخل شطيرة هناك في منتصف فترة الستينيات من القرن الماضي، ومع ذلك فإنه لم يكن يتمتع بالشعبية في تركيا مثلما هو الحال في ألمانيا.

وأضاف أن نجاح هذه الوجبة السريعة في برلين ليس مصادفة.

ففي فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ارتفعت البطالة في برلين إلى حد كبير، مما كان يعني وجود حاجة كبيرة لإيجاد مصدر للدخول، حسبما يقول شايدل.

والأكثر من ذلك أن القانون في برلين يتضمن تمييزا إلى حد كبير ضد المهاجرين الأتراك، فمثلا قانون لومير الذي اتخذ اسمه نسبة إلى وزير الداخلية بالحكومة المحلية ببرلين هنريش لومير، زاد من الضغط عليهم عام 1981، حيث أنه قضى بأن العمال الأتراك الذين لا يستطيعون إنفاق على أنفسهم معرضون للترحيل.

وفي هذا الصدد قال شايدل "هذا هو السبب في أن كثيرا من الأتراك فتحوا محلات لبيع دونر كباب في برلين، حيث أن هذه المدينة تتمتع بمشهد منفتح متعدد الثقافات، ومن هنا لم تشعر الشرائح السكانية المختلفة والمتناقضة بالاستياء إزاء انتشار هذه الوجبة".