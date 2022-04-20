يعود كرنفال ريو دي جانيرو، أشهر كرنفالات العالم، يومي الجمعة والسبت معيدا أجواء الاحتفالات الصاخبة ورقصات السامبا بعد توقف سنتين بسبب جائحة كوفيد-19.

وسيهتز مدرج سامبودروم مجددا لليلتين كاملتين، على وقع الآلات الإيقاعية، مع آلاف الراقصين بأزيائهم الاستعراضية والعربات المزينة التي توازي بطولها ارتفاع مبان متعددة الطوابق.

وألغيت نسخة 2021 من الكرنفال، عندما كان وباء كوفيد-19 لا يزال يودي بحياة المئات في البرازيل.

هذا العام، لم تُقم المسيرات قبل أربعاء الرماد عملاً بالتقاليد، بعد إرجاء الحدث شهرين بسبب زيادة الإصابات بكورونا جراء المتحورة أوميكرون.

وتقول من جانبها بيانكا مونتيرو من مدرسة بورتيلا التي ستشارك في مسيرة استعراضية أمام مجموعة من ثلاثمئة عازف إيقاع "سيكون كرنفالا مميزاً للغاية، أشعر بأنني ناجية".

وترغب هذه الراقصة المتميزة التي فقدت أصدقاء وأفراد من عائلتها خلال الجائحة، في "تكريم ضحايا كوفيد" الذي أودى بحياة أكثر من 660 ألف شخص في البرازيل.

لكنّ أكثر من 75% من البرازيليين باتوا مطعمين بالكامل وانخفضت نسب الوفيات والإصابات بشكل حاد.

لذلك سيتمكن حوالي 75 ألف متفرج من التجمع عند جادة سامبودروم، شرط أن يقدموا شهادة التطعيم.

وقال رئيس بلدية ريو دي جانيرو إدواردو بايس "لقد اشتقت إلى ذلك، أحب الكرنفال. إنه حدث احتفالي يمثل هويتنا، هوية مدينة وبلد بأكمله".