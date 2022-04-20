أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لاتفاق مع ألمانيا بشأن استخدام أكثر من 20 مليار يورو لتحقيق الحياد المناخى .

وأعلنت المفوضية أنه من المنتظر أن تساعد هذه الأموال في تعزيز أولويات للاتحاد الأوروبي مثل التحول البيئي والرقمي في ألمانيا.

يذكر أن الدعم المخصص للفترة بين 2021 حتى 2027 مصدره ما يعرف بصندوق التماسك للموائمة الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لتصريحات المفوضية، فإن هذه الأموال سيتم استخدامها بالدرجة الأولى في الاستثمارات في توفير استخدام الطاقة وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى تتمكن ألمانيا من أن تصبح محايدة مناخيا بحلول عام .2045

وأضافت المفوضية أن استخدام هذه الأموال سيتركز أيضا على تعزيز التماسك الاجتماعي الذي تخصص له أكثر من 30% من إجمالي هذه الموارد.

كانت المفوضية الأوروبية وصلت بالفعل إلى اتفاق مشابه مع اليونان.