أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن مسلسلها الجديد "بطلوع الروح" والذي تخوض به الماراثون الرمضاني لهذا العام، يحمل رؤية وفكرة لم تقدم من قبل على شاشة التليفزيون، مشيرة إلى أنها واجهت مجموعة من الصعوبات أثناء التحضير للمسلسل، من أجل تقمص الشخصية التي تجسدها خلال أحداث العمل.

وقالت إلهام شاهين ـــ في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،:"إنني أحرص على الاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بأي شخصية أقوم بتجسيدها من أجل تقمصها بشكل مقنع للمشاهد، وواجهت صعوبات عديدة تتمثل في مشاهدة مقاطع فيديو كثيرة عن حياة الدواعش خلال فترة التحضير للعمل، وهذا الأمر تسبب لي في ألم نفسي، نظرا للعنف الشديد الذي شاهدته خلال متابعتي لتفاصيل حياة الدواعش من خلال فيديوهات حقيقية عنهم"، واصفة دورها في المسلسل بأنه من أصعب الأدوار المركبة التي جسدتها، معربة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن المسلسل بشكل عام ودورها بشكل خاص.

وأوضحت أن المسلسل يتناول ممارسات تنظيم "داعش" الإرهابي، ويلقي الضوء على خطورة الفكر المتطرف، لافتة إلى أنه جار التصوير حاليا على الحدود السورية، وتم التنقل بين عدة دول من بينها تركيا ولبنان لتصوير العديد من مشاهد المسلسل هناك، وستمتد عملية التصوير لنهاية الشهر الكريم.

وعن معايير مشاركتها في الأعمال الفنية، أكدت إلهام شاهين حرصها على التنوع في الأدوار التي تشارك بها وعدم التسرع في قبول أي عمل فني من أجل التواجد، حيث أنها تدقق كثيرا في موضوعات الأفلام أو الأعمال الدرامية المعروضة عليها، قائلة:"هذا الأمر كان جليا في فيلم "حظر تجوال"، الذي تناول موضوع لم يتم التطرق له من قبل، حتى أن الفيلم حصل على أكثر من 22 جائزة وشارك في العديد من المهرجانات، وحصلت على 8 جوائز عن دوري في هذا الفيلم".

وتابعت:"لن أقبل المشاركة في أي أعمال تقليدية، فأنا أحرص على المشاركة في أعمال على مستوى فني عال، وتطرح أفكار ورؤى لم يسبق طرحها من قبل، وأنا لا أميل إلى تقديم أدوار من أجل التواجد فقط، ولكنني أرغب في تقديم أعمال ذات قيمة وتطرح موضوعات لم يتم التطرق لها من قبل".

ومسلسل"بطلوع الروح" تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد حاتم، وعادل كرم، وأيمن عزب، ودياموند بوعبود، وأحمد صلاح السعدني، وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "روح"، التي كانت تعيش حياة عادية، إلى أن يخدعها زوجها "أكرم" ويسافر بها إلى مركز لعمليات "داعش"، وهناك تلتقي نماذج مختلفة من أعضائه من بينهم "أم جهاد" زعيمة الجناح النسائي للتنظيم، و"الدكتور نور" الذي يعمل مع هيئة مستقلة ويحاول إنقاذ المصابين، وآخرين.