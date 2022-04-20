كشفت إمارة أفغانستان الإسلامية عن السبب الرئيسي وراء إغلاق المدارس الثانوية للفتيات ، مضيفة أن المدارس الثانوية لا تلتزم بالشريعة الإسلامية.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن نائب رئيس المديرية العامة للمخابرات في إمارة أفغانستان الإسلامية، مولاي رحمة الله نجيب قوله إن مدارس الفتيات لديها مشكلات مع الشريعة الإسلامية والحاكمية ، كما ذهاب الفتيات الأفغانيات إلى المدارس مخالف للشريعة ويتعارض مع الثقافة والتقاليد الأفغانية".

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول كيف أن مدارس الفتيات تخالف الشريعة الإسلامية.

وأدلى رحمة الله نجيب بتلك التصريحات في اجتماع مع ممثلين عن العديد من دوائر الشرطة في كابول أمس الثلاثاء، فيما اعترف بأن إمارة أفغانستان الإسلامية تعمل جاهدة لتسوية المشكلات وإعادة فتح المدارس في أقرب وقت ممكن.

وهاجم نجيب المجتمع الدولي بسبب عدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة لإمارة أفغانستان الإسلامية مضيفا أن الوضع الاقتصادي الحالي الذي تشهده أفغانستان ليس بسبب سيطرة طالبان على السلطة.

يأتي ذلك فيما ذكرت وزارة التعليم بإمارة أفغانستان الإسلامية أن مدارس الفتيات بالأسلوب السابق ليس لديها أي مشكلات دينية وأن الوزارة مستعدة لإعادة فتح المدارس بمجرد أن تقرر القيادة ذلك.