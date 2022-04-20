أتاحت منصة إنستجرام للمستخدمين إمكانية إنشاء وجمع التبرعات مباشرة من عبر ميزة الفيديوهات الترفيهية القصيرة Instagram Reels.

وأوضح موقع "تك كرانش" التقني أنه تم الإعلان عن الميزة جنبًا إلى جنب مع سلسلة من التحديثات عبر منصة ميتا Meta وخدماتها المصممة للاحتفال بيوم الأرض، بما في ذلك الملصقات المخصصة لإنستجرام Instagram وماسنجر Messenger وإطارات الملفات الشخصية على فيسبوك والتجارب التي تركز على الحفاظ على الواقع الافتراضي والمزيد.

وتتوفر ميزة جمع الأموال على Reels الآن في أكثر من 30 دولة حول العالم وستدعم التبرعات لأكثر من 1.5 مليون منظمة غير ربحية.

وبينما تتقاضى Meta رسومًا على المعاملات من جامعي التبرعات الشخصية، فإنها تغطي رسوم معالجة المعاملات للتبرعات للمؤسسات الخيرية.