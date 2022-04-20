ذكرت وسائل إعلام محلية في تقرير أنه تم رفع أمر بالإقامة الجبرية بحق رجلين لهما صلة بحادث سقوط عربة تلفريك في إيطاليا عام 2021 أسفر عن مقتل 14شخصا وأدى إلى معركة بشأن حضانة الناجي الوحيد ،في الوقت الذي أعادت فيه المحكمة العليا في البلاد القضية إلى محكمة أدنى درجة لإعادة النظر فيها.

كان الحادث الذي وقع في شهر أيار /مايو عام 2021 في جبل مونت موتارون شمالي إيطالي ،قد صدم العالم خاصة بعد ظهور مزاعم بأن أخطاء ناجمة عن الصيانة أدت إلى وفاة عدة أفراد من أسرة وأقارب لها كانت تستقل عربة التلفريك .

كانت محكمة في تورينو قد امرت بفرض الإقامة الجبرية على مالك الشركة إضافة إلى مدير الأمن . ولكن المحكمة العليا في البلاد ألغت ذلك الحكم وأمرت بإعادة القضية إلى إحدى محاكم تورينو لإعادة النظر فيها.

ولم تعط المحكمة سببا وراء القرار ، رغم أن من المتوقع الإعلان عن ذلك قريبا.

مازال السبب وراء الحادث غامضا ، ولكن محققين اكتشفوا أن مكابح الطوارئ المصممة لمنع تحول حادث من هذا القبيل إلى حادث مميت قد تم حسبما زُعم تعطيلها ، على ما يبدو لأن المكابح تعمل بشكل روتيني على وقف العربات .

ومازال تحقيق في الحادث مستمرا ومن المتوقع إصدار تقرير في الثلاثين من شهر حزيران/يونيو المقبل.