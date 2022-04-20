أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أن مدير تحريرها منذ 2014 دين باكيه الذي قاد الصحيفة اليومية خصوصا خلال سنوات ولاية دونالد ترامب، سيسلم منصبه إلى جو كان، وهو شخصية أخرى من ذوي الخبرة في الصحيفة العريقة.

على مدى ثماني سنوات، استطاع دين باكيه ترك بصمته على رأس إحدى أكبر هيئات التحرير في العالم، مع تسجيل سبق صحافي مرات عدة خصوصا في ما يتعلق بالشؤون المالية لدونالد ترامب، ولكن أيضا في قضية هارفي وينستين وحركة "بلاك لايفز ماتر" ("حياة السود مهمة") وتغطية الحروب في العراق وأفغانستان وسوريا.

وقد واكب باكيه، وهو أول صحافي أميركي أسود يشغل أعلى منصب تحريري في الصحيفة، تحوّل "نيويورك تايمز" الرقمي، من خلال منتجات جديدة مثل مدونة البودكاست اليومية "ذي دايلي".

ومن المقرر أن يسلم دين باكيه (65 عاما) ، اعتبارا من 14 حزيران/يونيو منصبه إلى رئيس تحرير الصحيفة جو كان (57 عاما)، الحائز على جائزتي بوليتزر والذي كان رئيسا لمكتب بكين، والمعروف أيضا بأنه أحد مهندسي التحول الرقمي في "نيويورك تايمز".

وتستقطب "نيويورك تايمز" 100 مليون قارئ شهريا وكان لديها 6,7 ملايين اشتراك في منتجاتها الإعلامية المطبوعة والرقمية في نهاية عام 2021، مع إجمالي اشتراكات بلغ 10 ملايين مع احتساب المنتجات الأخرى (الألعاب ووصفات الطبخ والرياضة).