أعلنت شركة جونسون اند جونسون الأمريكية للأدوية تسجيل إيرادات أفضل من المتوقع خلال الربع الأول ، وذلك على الرغم من أن الإيرادات كانت أقل مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة 15ر5 مليار دولار، أو 93ر1 دولار للسهم. وهذا مقارنة بـ 20ر6 مليار دولار أو 32ر2 دولار للسهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

وسجلت جونسون اند جونسون، باستثناء بعض البنود، إيرادات تبلغ 13ر7 مليار دولار أو 67ر2 دولار للسهم.

وارتفع دخل الشركة خلال الربع الأول بنسبة 0ر5% ليصل إلى 43ر23 مليار دولار مقارنة بـ 32ر22 مليار دولار العام الماضي.