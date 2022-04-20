قالت الأكاديمية الصينية للعلوم، يوم الثلاثاء الماضي، إن دواء جديداً مرشحاً لخفض الدهون، طوّره باحثون صينيون، أثبت أنه آمن وفعّال في تجربته السريرية الأولى.

وطوّر باحثون من معهد شانغهاي للأدوية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، الدواء المذكور الذي يحمل الرمز "DC371739"، فيما حصل على الموافقة لإجراء المرحلة الأولى للتجارب السريرية في العام 2020.

وبحسب ورقة بحثية نُشرت في مجلة "سيل ميتابوليزم"، أظهر الدواء المرشح نتائج واعدة لخفض الدهون في المختبر وفي الجسم الحي، إلى جانب مستوى جيد من السلامة والتحمّل لدى كل من الأجسام السليمة والمريضة التي تعاني من فرط شحوم الدم، وذلك خلال المرحلة الأولى من التجارب.

وتعتبر أدوية الستاتين لخفض الدهون، الأدوية الرئيسة حالياً للعلاج السريري لفرط شحوم الدم، ولكنها ليست مناسبة للمرضى الذين يعانون من عدم القدرة على تحمل الستاتين.

وأضافت الورقة البحثية أنه ومن خلال الجمع بين "أتورفاستاتين" وهو عقار أساسه الستاتين، توفر الأدوية الجديدة المرشحة استراتيجية علاجية مُحتملة للمرضى الذين يعانون من عدم القدرة على تحمل الستاتين، نظراً لآلية عمله التي تختلف عن الكواشف الأخرى المعروفة لخفض الدهون.