قال مصدران مطلعان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الرئيس الأسبق باراك أوباما أنه يخطط للترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

وأضاف المصدران المطلعان على المحادثات بين أوباما وبايدن لصحيفة /ذا هيل/ الأمريكية: "يريد [بايدن] الترشح ومن الواضح أنه يُعلم الجميع".

وقال أحد المصدرين أيضا إن بايدن، وعلى الرغم من تدني معدلات التأييد الخاصة به، لا يزال المرشح الديمقراطي الأكثر ترجيحا لهزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومضى المصدر يقول: "أعتقد أن بايدن يرى أنه الوحيد الذي يمكنه هزيمة ترامب، ولا أعتقد أنه يرى أن هناك أي شخص في الحزب الديمقراطي يمكنه هزيمة ترامب وهذا هو العامل الأكبر".

وقد تناول بايدن وأوباما الغداء معا في وقت سابق من هذا الشهر، لكن من غير الواضح بالضبط متى ناقش الاثنان انتخابات عام 2024.

ووفقا للصحيفة، يعد ما أفصح عنه بايدن لأوباما أحدث مؤشر على أنه ينوي الترشح لولاية ثانية ، وهو أمر تحدث عنه الرئيس الأمريكي علنا.

فخلال مؤتمر صحفي في بروكسل الشهر الماضي، قال بايدن للصحفيين إنه سيكون "محظوظا للغاية" لخوض السباق ضد منافسه في انتخابات 2020، الرئيس السابق دونالد ترامب.