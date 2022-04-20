أعلنت شركة ألعاب "هاسبرو" الأمريكية أرباحها عن الربع الأول من العام، وأظهرت البيانات تراجعها على أساس سنوي لما دون توقعات المحللين.

وبلغت أرباح الشركة 2ر61 مليون دولار، بقيمة 44ر0 دولار للسهم، مقابل 2ر116 مليون دولار، بقيمة 84ر0 دولار للسهم في الربع الأول من العام الماضي.

وباستثناء بنود مؤقتة وقصيرة الأجل، تكون الشركة قد سجلت أرباحا معدلة بـ 4ر79 مليون دولار وبقيمة 57ر0 دولار للسهم عن هذه الفترة.

وارتفعت إيرادات الشركة لهذا الربع بنسبة 5ر4% إلى 16ر1 مليار دولار، مقابل 11ر1 مليار دولار في العام الماضي.