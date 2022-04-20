حذر خبراء الطاقة الثلاثاء من أن ارتفاع أسعار الطاقة الشتاء المقبل ستكون "كارثية" وقد تدفع 30 الى 40% من المستهلكين البريطانيين إلى الفقر في مجال الطاقة، داعية داونينغ ستريت للتحرك.

واعلن كيث أندرسون مدير شركة كهرباء سكوتش باور ScottishPower أمام لجنة برلمانية "خلال فصل الصيف سينخفض استهلاك (الأسر البريطانية) بالتالي سيكون من الأسهل تسديد الفواتير" ولكن مع توقع ارتفاع جديد في الأسعار تشرين الاول/أكتوبر على الأفراد "سيصبح الأمر كارثيا وفظيعًا حقًا".

وقد يُترجم ذلك "بزيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من فقر الوقود الى ما بين 30 إلى 40%" وهي "زيادة غير مسبوقة تتطلب إجراءً غير مسبوق من جانب الحكومة" كما قال مايكل لويس المدير العام لشركة كهرباء E.ON البريطانية.

استمعت لجنة الطاقة في البرلمان البريطاني صباح الثلاثاء إلى العديد من قادة شركات الطاقة الذين حثوا الحكومة على بذل مزيد من الجهد للتعامل مع الارتفاع العالمي في الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.

شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا هائلاً بنسبة 54% في سقف أسعار الطاقة المنزلية في نيسان/أبريل، وقد يرتفع بشكل كبير مرة أخرى في تشرين الاول/أكتوبر عندما تتم مراجعته في المرة المقبلة.

قال رئيس فرع EDF في المملكة المتحدة سيموني روسي "في الأشهر الأخيرة شهدنا زيادة بنسبة 40% للاتصالات الواردة من العملاء القلقين بشأن ديونهم" المرتبطة بفواتير الطاقة. وأوضح "هذه ليست سوى الاشارة الأولى" لتأثير الأزمة على الأسر.

أعلن وزير المالية ريشي سوناك الشهر الماضي عن العديد من الإجراءات الضريبية لا سيما على الوقود، بعد دعم القوة الشرائية التي تم الإعلان عنها في شباط/فبراير بتسعة مليارات جنيه. لكنه واجه انتقادات واتهم باتخاذ خطوات محدودة للغاية.