ذكرت صحيفة دجينيك جازيتا برافنا البولندية في تقرير أن الائتلاف الحاكم في البلاد على وشك التوصل لاتفاق لإجراء تعديلات في النظام القضائي وهو ما قد يؤدي إلى الإفراج عن مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 36 مليار يورو (39 مليار دولار).

وقالت الصحيفة المحلية اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم من التحالف الحاكم القومي إنه ربما يتم إتمام الصفقة غدا الخميس عندما تلتقي لجنة برلمانية لصياغة مشروع قانون لتفكيك نظام لتأديب القضاة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

كان الاتحاد الأوروبي طالب بولندا بإلغاء اللجنة التأديبية ومازالت عقبة رئيسية أمام حصول وارسو على أموال من الاتحاد الأوروبي ضمن خطة التحفيز ما بعد جائحة كورونا.

وتناشد بولندا الاتحاد الأوروبي الإفراج عن التمويل حيث تقول إنها بحاجة إليه لمساعدة أكثر من مليوني لاجئ فار من الحرب في أوكرانيا.