احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية من حيث نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي بين الدول المتقدمة الرئيسية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال .2020

وبحسب التقرير الصادر عن اتحاد الصناعات الكوري الجنوبي بلغ الإنفاق على الأبحاث والتطوير خلال عام 2020 في كوريا الجنوبية 1ر93 تريليون وون (4ر75 مليار دولار) بما يعادل 81ر4% من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن تقرير اتحاد الصناعات الكوري الجنوبي استبعد تشيلي من النتائج بسبب محدودية البيانات المتاحة. كما تم استبعاد كوستاريكا من التقرير لأنها انضمت إلى المنظمة الواقعة في باريس العام الماضي.

كما وجد التقرير أن نصيب البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي في كوريا الجنوبية قفز بمقدار 54ر2 نقطة مئوية خلال 2020 مقارنة بعام 2001، أي ما يقرب من خمسة أضعاف مقارنة بمتوسط نمو الإنفاق على الأبحاث والتطوير في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 53ر0 نقطة مئوية.

ودعا الاتحاد إلى دعم سياسات أقوى للمؤسسات الكبرى، التي يشكل إنفاقها على البحث والتطوير أكثر من نصف إجمالي استثمارات الشركات في البحث والتطوير.

وقال التقرير إن "استثمارات الشركات في البحث والتطوير له تأثير إيجابي أكبر على إنتاجية العامل الكلي مقارنة بالبحث والتطوير الحكومي أو العام".