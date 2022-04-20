أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي يجري بناؤها خلال آذار/مارس الماضي على نحو غير متوقع، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 2006، بفضل زيادة مشروعات المباني ذات الوحدات السكنية المتعددة، حيث تسعى الشركات إلى زيادة المعروض في السوق.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في بيان اليوم أن عدد المشروعات السكنية الجديدة زاد بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 79ر1 مليون وحدة سنويا، مقارنة بالشهر السابق.

كما ارتفع عدد طلبات الحصول على تراخيص بناء خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 87ر1 مليون وحدة سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الزيادة في عدد المشروعات السكنية الجديدة، تعكس نمو عدد المباني متعددة الوحدات السكنية بأسرع معدل لها منذ كانون الثاني/يناير .2020 في المقابل سجل عدد المباني ذات الوحدة الواحدة تراجعا طفيفا إلى ما يعادل 2ر1 مليون وحدة سنوية، لكنه مازال أعلى من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الأرقام أيضًا أن شركات البناء لا تزال تواجه تراكمًا كبيرًا في الطلبيات مما يعكس صعوبات في سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف المواد والنقص المستمر في العمالة الماهرة. في الوقت نفسه ، فإن أسعار الفائدة على التمويل العقاري زادت عن 5?? لأول مرة منذ عام 2018 مما يجعل عمليات شراء مسكن بعيدة المنال بالنسبة لعدد متزايد من المشترين المحتملين.