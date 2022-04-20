تجهز الحكومة النمساوية آلية طويلة الأمد للتعامل مع التضخم المرتفع.

وقال وزير المالية النمساوي ماجنوس برنر للصحفيين إن الحكومة ستبدأ نقاشا واسعا بشأن إجراءات دائمة للحد من تأثيرات الارتفاع المتسارع في أسعار المستهلك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإجراءات الجديدة ستستهدف إعادة توظيف بعض حصيلة الضرائب الناجمة عن ارتفاع التضخم، وسيتم طرحها خلال شهور الصيف. وتأتي هذه المخصصات بالإضافة إلى خطة تخفيف الأعباء التي أعلنت في وقت سابق من العام الحالي وتبلغ قيمتها 4 مليارات يورو (3ر4 مليار دولار).

وأضافت بلومبرج أن هذه الخطط تؤكد وجود إدراك متزايد لدى المسؤولين الأوروبيين بأن أسعار المستهلك المرتفعة حاليا ستستمر لفترة أطول. كما تشير إلى أهمية تخفيف حدة غضب الناخبين، في منطقة أصبحت فيها أسعار المستهلك قضية رئيسية في المناقشات الانتخابية.

كان معدل التضخم قد وصل في أستراليا خلال الشهر الماضي إلى 7ر6% ومن المتوقع وصوله خلال العام الحالي ككل إلى 6ر5%، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.