دعت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه إلى إبرام اتفاق عالمي للأمن الغذائي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأبدت شولتسه رغبتها في تشجيع إنشاء تحالف من أجل الأمن الغذائي العالمي في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وقالت شولتسه في تصريحات نشرتها مجموعة فونكه الإعلامية: "يجب أن يكون هدفنا هو إنقاذ ملايين الأشخاص من المجاعة".

وأضافت: "سأعمل في واشنطن لضمان تنسيق جهودنا لمكافحة أزمة الغذاء بشكل أوثق بين المانحين ولكن أيضا مع المنظمات الدولية وكل من يريد المشاركة".

وأشارت إلى مبادرة كوفاكس، التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، كنموذج لجهود الأمن الغذائي.

وحذرت وزيرة التنمية من أن هجوم روسيا على جارتها ستكون له عواقب وخيمة تتجاوز أوكرانيا بكثير.