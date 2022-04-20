أعلنت وزارة المالية اليابانية تسجيل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 4ر412 مليار ين خلال آذار/مارس الماضي.

وتجاوز العجز المسجل توقعات المحللين التي كانت 8ر100 مليار ين بعد تسجيل عجز قيمته 7ر669 مليار ين خلال شباط/فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر14% في حين كان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 5ر17% بعد زيادتها بنسبة 1ر19% خلال الشهر السابق.

وزادت الواردات بنسبة 2ر31% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 9ر28%، بعد زيادتها بنسبة 1ر34% خلال شباط/فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.