بشرى شعبان

جددت وزارة الشؤون الاجتماعية تأكيدها على انه لا يسمح بجمع التبرعات النقدية باستثناء الطرق المصرح بها من قبل الوزارة للجهات المشهرة لديها.

وقامت فرق التفتيش بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات التابعة لوزارة الشؤون برصد عدة مخالفات تقوم بها بعض دور العبادة والمساجد من خلال جمع التبرعات النقدية عن طريق الصناديق الموضوعة في هذه الأماكن، الأمر الذي يعد مخالفا لقرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنه 2021، وقامت الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين ومصادرة الصناديق والتحفظ على الأموال المضبوطة.

وطالبت الوزارة المواطنين والمقيمين بضرورة التبليغ عند اي اشتباه أو جمع لمثل هذه الحالات عن طريق التواصل مع الإدارة على 6627725 وعلى مدار الساعة عبر الواتساب المعنية.