أعلنت شركة الامتياز للاستثمار عن حصولها على حكم لصالحها في القضية المرفوعة من قبــل شركـــة أعيــــان الخليجيـــة.



وقالت «الامتياز» خلال إفصاح بعثت به إلى بورصة الكويت، ان محكمة الاستئناف أصدرت أمس حكما لصالحها، بإلغاء حكم أول درجة والقضاء باستبعاد الدعوى من الرول وإلزام المستأنف ضدها (شركــــة أعيان الخليجيــــة) بسداد مبلغ 400 دينار مقابـــل أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن كانت محكمة أول درجة قد حكمــــت بإلزام شركــــة الامتياز بأن تؤدي مبلغا وقــــدره 26.9 مليون دينار لشركة أعيـــان الخليجيـــة.



وأكدت «الامتياز» أنه لا توجد أي آثار متوقعة على الشركة نتيجة لحكم محكمة الاستئناف الصادر أمس.