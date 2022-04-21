مع بداية شهر رمضان المبارك، أطلقت «الملا سيليكت» التابعة لشركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن عرضها الترويجي المميز تحت شعار «اقبض نقدا لغاية 1000 دينار» على مجموعة من السيارات المستعملة والمضمونة ذات الجودة العالية. وتتيح «الملا سيليكت» للسيارات المستعملة والمضمونة من خلال هذا العرض الفرصة لعملائها لاسترداد لغاية 1000 دينار عند شرائهم أي سيارة من سياراتها المستعملة، لتتحول بذلك عملية شراء السيارة المستعملة إلى صفقة رابحة تحقق مكاسب مضاعفة للعملاء. ويتميز العرض بمرونة كبيرة حيث انه يمكن للعميل شراء سيارته المفضلة بسعر خاص واختيار شركة التمويل التي تناسبه، هذا بالإضافة إلى كفالة لمدة سنة أو 20 ألف كيلومتر مع أقساط مريحة وامكانية تثمين السيارة القديمة بالإضافة للحلول الائتمانية المتميزة التي تنفرد بها الملا سيليكت. ويشمل العرض مجموعة من السيارات التي تناسب جميع الأذواق والاحتياجات والميزانيات، ابتداء من السيارات الصغيرة ومرورا بالسيارات المتوسطة الحجم وصولا إلى سيارات الدفع الرباعي والكبيرة الحجم والسيارات الفخمة، لتوفر بذلك خيارات واسعة وخصائص فريدة من حيث المواصفات والأسعار مثل دودج تشارجر والكرايسلر L300 وأكيورا TLX وهوندا سيفيك وميتسوبيشي باجيرو وأوتلاندر وASX وجيب كومباس، جميعها طرازات 2018 و2019 ، كما أن العرض يسري على جميع الموديلات الأخرى.



وتدعو «الملا سيليكت» عملاءها لزيارة معرضيها في الشويخ الدائري الرابع بجانب مركز سلطان الجملة وكذلك في الأحمدي شارع وكالات السيارات مقابل مركز مرسيدس لحجز سياراتهم المفضلة والاستفادة من هذا العرض المميز قبل نفاذ الكمية. مواعيد معارض «سيليكت» خلال الشهر المبارك من السبت حتى الخميس من الساعة 9:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا و8:30 مساء حتى 11:30 مساء.