

دارين العلي



أعلن مدير ادارة الطوارئ الكهربائية م.عادل محمود عن وصول 36 مولد ديزل من مختلف الأحجام الى البلاد تمهيدا لدخولها ضمن اسطول الوزارة لمواجهة موسم الذروة.



وقال محمود في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان هذه المولدات ضمن 44 مولدا تم التعاقد عليها لزيادة عدد المولدات الكهربائية الديزل والتي تستعين بها الوزارة عند الانقطاعات التي تحتاج الى وقت لإصلاحها وخاصة في موسم الذروة.



ولفت الى انه تم حتى الآن تسلم 12 مولدا حجم 180 كيلو فولت امبير و12 اخرى حجم 320 و12 مولدا حجم 500 كما تم تسلم 3 مولدات من الأحجام الكبيرة التي تبلغ 1800 كيلوفولت امبير وبانتظار تسلم 5 مولدات من ذات الحجم الشهر المقبل.



وأوضح ان جميع المولدات التي تم تسلمها تخضع حاليا للتجربة والفحص تمهيدا لدخولها الخدمة مع موسم الذروة، ما سيرفع عدد المولدات الى 184 مولدا ستكون جاهزة لمواجهة اي انقطاعات ودعم توجه الوزارة في الحفاظ على التيار واستمرار تزويد جميع العملاء بالخدمة.



وحول ما اذا تمت الاستعانة بمولدات الديزل خلال رمضان، قال محمود انه تمت الاستعانة بها لبعض الاستقبالات الرسمية اما الانقطاعات فهي خفيفة ولم تستدع الاستعانة بالديزل اذ ان الحرارة مازالت معتدلة وبالتالي فالضغوط كذلك مازالت ضمن المعدلات المنخفضة.