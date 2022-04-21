جدارتنا الائتمانية تمكننا من الوصول لأسواق الدين متى احتجنا تنويع قاعدة التمويل أو توافرت فرص تسعير أفضل

المخصصات التي تراكمت كانت أكثر من كافية لمواجهة أزمة بحجم جائحة كورونا ونجني الآن ثمار توجهنا المتحفظ

ربط الدينار بسلة عملات يمنح المركزي مرونة اتخاذ القرارات وفقاً للأوضاع الاقتصادية

كل رفع للفائدة 25 نقطة أساس يضيف 13 مليون دينار إلى صافي أرباح مجموعة «الوطني»

التأزيم السياسي الحاصل في الكويت يجعل الحلول المتاحة أمام الحكومة محدودة

للغايةمتفائلون بتحسن أنشطة الأعمال بالفترة المقبلة في ظل ارتفاع أسعار النفط وانحسار الوباء



أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك نجح في تحقيق أرباح قوية خلال الربع الأول ليسجل بذلك أعلى أرباح فصلية في تاريخ البنك، الأمر الذي يعكس حصافة سياسات البنك ومرونة نموذج أعماله. وأبدى الصقر تفاؤله بتحسن نشاط الأعمال في الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أسعار النفط وانحسار الوباء رغم التأزيم السياسي، وأكد على استفادة الوطني من رفع الفائدة وانعكاسها إيجابا على صافي أرباح المجموعة، كما أكد الصقر على أن أرباح الربع الأول تؤكد جني البنك ثمار نهجه المتحوط في تجنيب المخصصات خلال الفترة الماضية.



وأشار الصقر، خلال مقابلة مع قناة «العربية»، إلى أن السوق المصري يعتبر سوق نمو استراتيجي للمجموعة وأن البنك سيواصل التوسع هناك، وأوضح أن خفض سعر صرف الجنيه المصري سيكون له تأثير محدود ومؤقت على أرباح المجموعة.



تفاؤل رغم التأزيم



وعن حالة التأزيم السياسي وانعكاساته على الساحة المحلية، قال الصقر: سيؤثر التأزيم السياسي بين مجلس الأمة والحكومة سلبا على فرص الإصلاح المالي ويجعل الحلول المتاحة أمام الحكومة محدودة للغاية ولن يوجد أمامها خيار سوى تمرير مشروعات قوانين مهمة مثل الدين العام والرهن العقاري.



وأشار الصقر إلى أنه في المقابل لن تتأثر وتيرة الإنفاق الحكومي وترسيه وتنفيذ المشروعات باستقالة الحكومة حيث تستمر في تسيير الأعمال واستكمال القائم من مشروعات.



وتوقع الصقر تعافي وتيرة المشروعات في الفترة المقبلة من الركود الذي شهدته الفترة الماضية بسبب كوفيد، كما أشار إلى أن أنشطة الأعمال قد تشهد تحسنا في الفترة المقبلة ما سينعكس بالضرورة على نمو الائتمان في ظل تحسن البيئة التشغيلية والأوضاع المالية للحكومة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانحسار الوباء.



تشديد نقدي



أكد الصقر أن دورة التشديد النقدي التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وأغلب البنوك المركزية الرئيسية عالميا سوف تنعكس بدورها على السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي الذي تبع الفيدرالي في رفع الفائدة خلال الربع الأول من العام الحالي. وتوقع الصقر استمرار نفس التوجه خلال الفترة المقبلة.



فيما أوضح أنه في المدى الطويل، فإن بنك الكويت المركزي يتمتع بمرونة كبيرة بسبب ربط الدينار بسلة عملات، ما يمنحه قدرة كبيرة على تقييم الأوضاع الاقتصادية والمتغيرات التي تطرأ عليها واتخاذ القرارات المناسبة.



وعلى صعيد تأثير رفع الفائدة على أداء بنك الكويت الوطني، قال: رفع الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على تحسن صافي هامش الفائدة، ويتوقف مقدار ذلك التحسن على قرارات المركزي الخاصة برفع سعر الخصم من حيث عدد مرات الرفع وتوقيتاتها في 2022.



وأضاف: كل رفع للفائدة 25 نقطة أساس ما يعادل 0.25% يضيف مبلغا يتراوح بين 12 و13 مليون دينار إلى صافي أرباح المجموعة.



السوق المصري



وردا على سؤال حول تأثير خفض سعر صرف الجنيه المصري على أرباح بنك الكويت الوطني، أكد الصقر أن خفض سعر صرف الجنيه سيؤدي لتراجع أرباح الوطني ـ مصر المقومة بالدولار، ما سيخفض مساهمته في أرباح المجموعة، ولكن ذلك التراجع سيقتصر على العام الحالي فقط، في ظل تغير سنة المقارنة.



وعلى صعيد تأثير ذلك الخفض على البيئية التشغيلية، قال: ما يحدث في مصر جزء مما تشهده الأسواق الناشئة من ارتفاع التضخم وأزمة سلاسل التوريد عالميا. والاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كافية لتخطي تلك التحديات بفضل الإصلاح المالي الذي طبقته الحكومة بنجاح خلال السنوات الماضية.



وأضاف: مصر تمثل سوق نمو رئيسية بالنسبة للمجموعة ونعمل على مواصلة التوسع هناك متفائلين بمستقبل الاقتصاد وما يتمتع به السوق من فرص.



تنوع مصادر التمويل



وعلى صعيد مزيج التمويل الخاص بالبنك وإذا ما كان سيعتمد مستقبلا على نمو الودائع بشكل أكبر أم من الممكن إصدار سندات أخرى، أشار الصقر إلى أن الودائع ستبقى المصدر الرئيسي للتمويل وخاصة في ظل نمو الودائع المصرفية للأفراد بمعدلات جيدة تعكس استفادة البنك من قوة العلامة التجارية.



وبين أن بنك الكويت الوطني يركز على زيادة الودائع للحفاظ على مصادر تمويل جيدة ومتنوعة من حيث القطاعات والمناطق الجغرافية بما يساهم في خفض تكاليف التمويل.



وأفاد بأن بنك الكويت الوطني يتمتع بمكانة وجدارة ائتمانية قوية محليا وعالميا وثقة كبيرة لدى مستثمري أدوات الدخل الثابت حول العالم وهو ما يمكن البنك من الوصول إلى أسواق الدين متى ما احتاج إلى تنويع قاعدة التمويل أو في حالة توافر فرص أفضل للتسعير.



جني ثمار التحوط



وردا على سؤال حول الزيادة الكبيرة في المخصصات وتوجهات المركزي المستقبلية تجاه سياسة تجنيب المخصصات، أشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني يتبع نهجا متحوطا فيما يتعلق بالمخصصات على مدار تاريخه، وأن البنك تمسك بذلك النهج خلال عامي أزمة كورونا، ما ساهم في زيادة المخصصات التي كان أغلبها تحوطيا، وقال: نجني الآن ثمار توجهنا المتحفظ، فمع انتقالنا إلى مستويات مخاطر في الحدود الطبيعية ومع تحسن بيئة التشغيل، انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات وأصبحت المتطلبات أقل وفقا للمعيار IFRS 9.



وأضاف: تزامن ذلك مع عدم تسجيل أي تدهور في جودة الأصول خلال الفترة الماضية وتحسن جودة الائتمان الخاصة ببعض الانكشافات حيث لم تعد بعض المخصصات التي قمنا بتجنيبها في وقت سابق مطلوبة، وهو ما دعم التحسن المتواصل لتكلفة المخاطر خلال 2021 واستمرار ذلك في 2022.



وعلى صعيد النظرة المستقبلية، توقع الصقر استمرار التحسن في وتيرة تجنيب المخصصات، لكنه أكد على محافظة البنك على نهجه المتحفظ في بناء المخصصات في المستقبل.



واختتم الصقر حديثه قائلا: بفضل النهج والاستراتيجية المتحفظة لبنك الكويت المركزي تاريخيا كانت المخصصات التي تراكمت أكثر من كافية لمواجهة أزمة بحجم كورونا لذلك اتوقع وبفضل تحسن البيئة التشغيلية استقرار وتيرة تجنيب المخصصات إلى حد ما.