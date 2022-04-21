قفز فائض الميزان التجاري لصالح الكويت مع اليابان في شهر مارس 2022 بنسبة 140.3% سنويا، حسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية.



وسجلت الكويت فائضا تجاريا مع اليابان الشهر الماضي بقيمة 60.79 مليار ين ياباني (473.53 مليون دولار)، مقابل 25.29 مليار ين ياباني (197 مليون دولار) في مارس 2021.



ودعم الفائض التجاري لصالح الكويت ارتفاع صادراتها إلى اليابان بنسبة 54.6% إلى606.97 ملايين دولار، مقارنة بمستواها في مارس 2021 البالغ392.67 مليون دولار.



على الجانب الآخر، بلغت واردات الكويت من اليابان في مارس 2022 نحو 133.36 مليون دولار، بتراجع 31.8% عن مستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 195.6 مليون دولار.



أما على مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في مارس الماضي 6.04 مليار دولار، بقفزه 103.6% عن مستواه البالغ 2.97 مليار دولار في الشهر ذاته من 2021.



وكشف التقرير الشهري، عن تحول الميزان التجاري لليابان إلى العجز في مارس 2022 بقيمة3.21 مليار دولار، مقابل 4.79 مليارات دولار فائض بالشهر المناظر من العام السابق، وفقا لموقع «مباشر».