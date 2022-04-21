يستمر بنك بوبيان في نشر مـواده الإعلامية والتوعويــــة المختلقــة حرصا منه على مواصلــة دعمه لعملائه ونشر ثقافة التوعية المصرفية لديهم بهدف الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تحرص البنوك على تقديمها لعملائها وذلك من خلال استمرار مشاركته في حملة «لنكن على دراية» التي اطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثاني على التوالي.



وفي هذا السياق، تطرق بنك بوبيان إلى المخاطر العديدة المرتبطة بالتعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية، المعروفة أيضا باسم «العملات الرقمية» والانسياق وراءها باعتبارها واحدة من ادوات الاستثمار السريعة الربح التي انتشرت مؤخرا من خلال الترويج لها من قنوات غير رسمية.



وأشار الى ان انتشار ظاهرة الاستثمار عبر العملات الافتراضية وعلى رأسها البيتكوين في الآونة الأخيرة كان نتيجة اعتقاد البعض انها وسيلة جديدة وفعالة جدا للاستثمار وذلك نظرا لما حققته من شهرة كبيرة وعائد الربح الكبير الذي حققته في فترة وجيزة دون الانتباه جيدا إلى مخاطر هذا النوع من الاستثمار والتأثير على الوضع والنظام المالي للبلاد وللمستثمرين فيها.



ولفت بوبيان الى أن العديد من الاستثمارات عالية المخاطر وغير المضمونة من بينها المضاربة المعروفة بالفوركس عبر قنوات غير منظمة التي تعتبر عملية تجارية لتبادل العملات الأجنبية، تتم عبر تطبيقات إلكترونية تعمل ضمن سوق عالمي لتبادل العملات بهدف تحقيق الأرباح نتيجة تغير أسعار العملات، كما أن كثيرا من عمليات الاحتيال توقع بالمضاربين من خلال مواقع مزيفة، لذا فإنه إضافة إلى مخاطر الاستثمار في هذا الجانب هناك مخاطر متعلقة بمدى موثوقية هذه المواقع.



وذكر أن العديد من المضاربين خسروا أموالهم في العملات الافتراضية بعد ان كانوا آملين في تحقيق أرباح مالية مع زيادة قيمتها مقابل العملات الرئيسية، إلا أن الجانب غير المعلن عنه هو عدم الاستقرار لقيمة العملات الافتراضية، حيث تصعد وتهبط بشدة على نحو لا يمكن التنبؤ به، ما أدى إلى أن بعض المستثمرين قد صنعوا ثروات فيما خسر كثيرون ثرواتهم ومدخراتهم.