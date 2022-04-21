صرحت شيخة العيسى، مديرة العلاقات العامة لدى اتحاد مصارف الكويت، بأنه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، ستعطل البنوك أعمالها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 مايو المقبل باعتباره يوم راحة لكونه اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك، وأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 2 و3 و4 مايو على التوالي باعتبارها أيام عطلة رسمية لكونها أيام عيد الفطر السعيد، على أن تفتح البنوك المحلية أبوابها للجمهور على نطاق محدود يوم الخميس الموافق 5 مايو، وذلك من خلال القاعة المصرفية في المركز الرئيسي ومن خلال بعض الفروع الأساسية المنتشرة في محافظات الدولة، على أن تباشر البنوك أعمالها المعتادة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.