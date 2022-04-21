أعلن الجيش الأردني أن قواته أحبطت أمس الأول محاولة تسلل وتهريب حوالى مليوني حبة من مخدر «كبتاغون» من سورية إلى أراضي المملكة. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، إن السلطات الأردنية «أحبطت محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية» أول من أمس.



وأضاف المصدر أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى «إصابة عدد من المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري»، مشيرا الى أنه بعد تفتيش المنطقة عثر على ما يقارب مليوني حبة كبتاغون ومائتي كف حشيش، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. في موازاة ذلك، أكد الجيش الأردني إن جماعات مسلحة شديدة التنظيم في سورية مصممة على تهريب المخدرات إلى المملكة. ونقل تقرير لمحطة «بي بي سي» البريطانية ان جنود ودوريات أردنية على الحدود الشمالية الشرقية للأردن خاضوا معارك دامية قتلوا خلالها أكثر من 30 مهربا هذا العام وصادروا كميات ضخمة من مادة الكبتاغون غير القانونية.



وكشف العقيد الركن زيد الدباس، من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن هناك نحو 160 جماعة تعمل في جنوبي سورية بتهريب المخدرات إلى المملكة، مشيرا إلى أن «المناوشات بين الجيش الأردني وتجار المخدرات أصبحت أكثر تواترا، خاصة مع عمليات الضبط المتزايدة مؤخرا».



وأشار إلى أن «أخطر ما لاحظناه مؤخرا هو وجود مجموعات مسلحة إلى جانب المهربين»، في حين يطالب الجيش الأردني بمزيد من الدعم لما وصفه ضابط آخر بأنه «حرب غير معلنة» ضد الأردن.



ولفت العقيد في الجيش الأردني مصطفى الحياري إلى أن الأردن «يقاتل نيابة عن دول أخرى في المنطقة والعالم بأسره»، مؤكدا أن «المخدرات تدمر عائلاتنا وأخلاقنا وقيمنا».



ووفق بيانات الجيش الأردني، فإنه منذ بداية العام 2022، اعترض الجيش الأردني أكثر من 17 علبة حشيش و17 مليون حبة كبتاغون، بينما اعترض 15.5 مليون حبة كبتاغون في كامل العام 2021، و1.4 مليون حبة في العام 2020.