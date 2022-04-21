ناقش مجلس الوزراء السوري مشروعا لمرسوم بخصوص معايير جديدة يتم تطبيقها على الرواتب والحوافز والعلاوات في سورية، بما يتوافق مع «النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة».



ومن الأهداف التي تقول الحكومة انها تسعى إلى تحقيقها في النظام الجديد، الذي تمت مناقشته أمس الأول أن يتم «رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء»، بالإضافة إلى «تحقيق العدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعة النشاطات المتماثلة في الجهات العامة كافة والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفؤة».



وأكدت سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية أن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في القطاع العام يهدف إلى ربط الأجر بالإنتاج ومنح كل عامل حقه وتعزيز المساواة على مبدأ الكفاءة والجدارة، حسبما نقل عنها موقع «الليرة اليوم».



وأوضحت أن أهم ما قام عليه النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي هو توحيد الإطار التشريعي الناظم لهم، حيث كان يوجد سابقا اختلاف بتعدد المراسيم والصكوك التشريعية الناظمة للحوافز والتمييز بين أنواع الجهات العامة اقتصادي وإداري، بينما الآن توجه النظام الجديد إلى تعريف النشاط الأساسي. ولفتت إلى أن الجديد في النظام، هو منح العلاوات التشجيعية إلى القطاعات المختلفة بدءا من الأنشطة الاجتماعية وصولا إلى الدعم الإداري مرورا إلى الأنشطة الثقافية والتربوية والتعليمية، بالإضافة إلى ملاحظة النشاطات النوعية بما فيها التخطيط والإحصاءات والدراسات سواء القانونية أو الاقتصادية أو أنشطة التطوير الإداري، وذلك على كونها أنشطة داعمة للإنتاج.



وأشارت سفاف إلى أن أولويات الحكومة اليوم هي التركيز على الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والخدمية بالمستوى الأول، ومن ثم أنشطة الخدمات الإنتاجية الداعمة وصولا إلى أعمال الحفر والردم، حيث كل هذه الأنشطة ملحوظة من ضمن منظومة الحوافز الجديدة.