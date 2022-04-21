يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم اليوم مواجهة قوية في نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، حيث يلتقي كاظمة مع الكويت في الـ 9:30 مساء. وقد وصل الأبيض إلى المباراة النهائية بعد فوزه على القادسية 3-1، فيما تأهل البرتقالي إليها بعد تجاوزه الجهراء بالنتيجة نفسها. وستكون المواجهة متقاربة فنيا وبدنيا ولن تحسم إلا بصعوبة، ويسعى مدرب الكويت الأرجنتيني داميان إلى تحقيق الثنائية بعد فوزه بأول لقب دوري له مع العميد، فيما يتطلع مدرب كاظمة البرازيلي فابيانو ريبيرو إلى الظفر بلقب الكأس بعد ضياع الدوري. وتتسم مباريات الفريقين بالندية والقوة، حيث كانت السنوات الأخيرة خير شاهد على تنافسهما على مختلف الألقاب، الى جانب القادسية الطرف الثالث الذي لم يوفق في الوصول إلى المباراة النهائية.