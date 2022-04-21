هادي العنزي



بحضور 14 لاعبا، انطلقت مساء أمس الأول تحضيرات منتخبنا الوطني لكرة السلة للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي ستقام في الكويت بدءا من 13 مايو المقبل.



وقاد التدريبات التي أقيمت على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المدرب التونسي عادل التلاتلي وجهازه الفني المعاون، وسط غياب 5 لاعبين لأسباب مختلفة وهم: محمد عدنان، الكسندر الغيص، مساعد العتيبي، يوسف الحمدان، وفهد الظفيري.



وحرص التلاتلي على أن ينطلق من اللياقة البدنية في التدريب الأول ليتبعها بتدريبات تعتمد مهارة ودقة التصويب، وقليلا من التدريبات التكتيكية في ختام الحصة التدريبية.



وتنتظر أزرق السلة مهمة مزدوجة في الشهرين المقبلين، حيث سيخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة، على أن يتبعها في يونيو المقبل بالمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة السلة.



وسيقيم منتخبنا الوطني لكرة السلة معسكرا تدريجيا في مدينة اسطنبول التركية، استعدادا للاستحقاق الخليجي والآسيوي.



من جهته، أكد رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد ثامر الشنفا أن «الأزرق» يأمل بالحصول على نتيجة إيجابية في دورة الألعاب الخليجية المقبلة، مضيفا «الدورة فرصة مهمة للمنتخب من اجل الاستعداد للتصفيات الآسيوية، حيث سيشارك إلى جانب العراق وفلسطين في مجموعة صعبة تتطلب الكثير من العمل والجهد والتوفيق للحصول على النتيجة المرجوة».



وذكر الشنفا أن برنامج إعداد المنتخب يتضمن معسكر خارجي في إسطنبول قبل دورة الألعاب الخليجية، ثم معسكر قصير في الأردن قبل التوجه إلى فلسطين لخوض تصفيات كأس آسيا.



حضر التدريب الأول لأزرق السلة 14 لاعبا هم: محمد اشكناني، احمد البلوشي، عبدالعزيز العيسى، صالح اليوسف، علي الهدهود، عبدالعزيز ريحان، عمران عنبر، عبدالمحسن مرتضى، يوسف بورحمه، تركي الشمري، سهو السهو، حمد عدنان، مشاري بودهوم، وعبداللطيف غانم.