مبارك الخالدي



قرر مجلس ادارة اتحاد كرة القدم في اجتماعه الذي عقد مساء أول من امس دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد للاجتماع في 20 مايو المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2022 ـ 2026 بحضور دولي.



ووجه الاتحاد الدعوة للأندية بشكل رسمي تمهيدا لقيامها بالإعلان عن مرشحيها لخوض الانتخابات والتقدم بالأوراق الرسمية اللازمة للترشح «اعتباراً من أمس» بحسب النظام الاساسي للاتحاد. ويتسابق المرشحون على منصب الرئيس ومقعدين لمنصب نائب الرئيس وثلاثة اعضاء لمجلس الادارة وعضو نسائي، ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن اسماء الشخصيات المرشحة تواليا خلال الايام القليلة المقبلة.



إلى ذلك، اعلن الاتحاد عن انطلاق مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس سمو الأمير، اذ سيلتقي الجمعة 29 الجاري اليرموك مع الفحيحيل، والنصر مع الشباب، ويشهد 30 الجاري مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي العربي مع السالمية، والكويت مع كاظمة.