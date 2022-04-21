يحيى حميدان



تعتزم ادارة نادي خيطان التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة وذلك لنقل مباراة الفريق «المصيرية» أمام الساحل غدا الجمعة ضمن الجولة الـ 20 والأخيرة من دوري «stc» للدرجة الأولى من ملعب المنافس إلى أي ملعب تتوافر فيه التسهيلات اللازمة لنقل المباراة تلفزيونيا وتوفير تقنية الفيديو «VAR» لضمان أكبر قدر ممكن من القرارات التحكيمية السليمة.



وطلبت إدارة «الأحمر والأسود» جلب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة لرفع الحرج عن الحكام المحليين.



وتبقى مسألة نقل المباراة من ملعب الساحل غير الملائم للنقل التلفزيوني ولا يوجد به كذلك مدرجات كافية مرهونة بموافقة الفريق صاحب الأرض.



من جهته، قال رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا إنه لا مجال للأخطاء أمام الساحل في إطار رغبتنا في التأهل الى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرا الى أن «الأحمر والأسود» يلعب بفرصتي الفوز والتعادل وهذا ما يجعلنا نخوض المباراة بتركيز كبير.



وبين الملا أن خيطان سيفتقد جهود الحارس أحمد الدوسري ولاعب الوسط طلال الانصاري للاصابة.



هذا، وضمن الجهراء المتصدر الحالي بـ 30 نقطة التأهل الى الدوري الممتاز، فيما بقيت البطاقة الثانية بين خيطان والساحل (28 نقطة لكليهما).