أعلنت سفارتنا لدى كوالالمبور عن توزيع 1584 سلة غذائية على المحتاجين في ماليزيا خلال شهر رمضان المبارك.



وقالت السفارة الكويتية في كوالالمبور في بيان، إنها تمكنت بالتنسيق مع مجلس شؤون الأوقاف الكويتي، من توزيع السلال الغذائية على المحتاجين في مختلف مدن ماليزيا.



وأوضحت أن توزيع السلال الغذائية جاء ضمن حملة (الكويت بجانبكم) في إطار المشاريع السنوية للسفارة من أجل مساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة في ماليزيا.



وأضافت السفارة أنها قامت بالإشراف بشكل مباشر على سير عملية توزيع السلال الغذائية، مراعية تنوع فئات وشرائح المجتمع في ماليزيا حيث قامت بالتوزيع على الأسر الفقيرة والمحتاجة، إضافة الى اللاجئين الصوماليين و(الروهينغا).



كما راعت السفارة الانتشار الجغرافي وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الخيرية المعتمدة لدى منظومة العمل الإنساني الكويتي، وهي: (مؤسسة سنابل للتنمية) و(جمعية إنسان للإغاثة والتنمية) و(مؤسسة السلام من أجل الإنسانية) و(المؤسسة الدولية للتربية والعلوم والثقافة) و(مركز الهداية).