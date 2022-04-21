القاهرة – خلود أبوالمجد



تمكن الفنان شريف حافظ من لفت الأنظار إليه هذا العام بشخصية «عمرو» التي يقدمها في مسلسل «راجعين يا هوى»، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي والفنانة أنوشكا والفنانة نور اللبنانية والفنانة وفاء عامر والفنان أحمد بدير، إلى جانب عدد كبير من الفنانين الشباب ومنهم سلمى أبو ضيف وإسلام إبراهيم ونور خالد النبوي وإسلام جمال، والمسلسل عن قصة للرحل أسامة أنور عكاشة وسيناريو وحوار محمد عبد الملك وإخراج محمد سلامة.



ومنذ ظهور شريف في الحلقات الأولى استطاع إثارة الجدل وسط المشاهدين بالدور الذي يقدمه، والذي تطلب منه أنه يكون حاد الطباع ويملك الكثير من العنف واللامبالاة لكل القيم والأخلاق في مقابل الطمع والجشع وحب المال، حتى إنه يعنف أخته التي تقوم بشخصيتها سلمى أبو ضيف أكثر من مرة، كما يطلب من والدته الزواج من أحد الشخصيات ليوافق على توقيع اتفاقية الشراكة بينهما، وهذا ما أثار الكثير من ردود الفعل حول شخصيته وتعرض للتطاول من الجمهور الذي صدق الشخصية وتفاعل معها.



وأكد شريف في مقابلته مع «الأنباء»، أنه سعيد جدا بردود الأفعال التي وصلته على الشخصية التي يقدمها، وأن المخرج محمد سلامة كان هذا هو الهدف الذي يريده منذ بداية اختياره للدور، حيث أخبره أنه كلما تعرض للانتقاد من عنف «عمرو» وما يصنعه مع شقيقته ووالدته وزوجته في العمل، كان هذا دليل نجاحه ومصداقيته عند الجمهور، وهو ما حدث منذ بداية الحلقات ومازال يتصاعد بمرور الأحداث.



في المقابل، أكد شريف أنه يعد نفسه محظوظا للغاية لتكون بدايته في عالم التمثيل من خلال قصص لكتاب كبار ويحبهم الجمهور، حيث كانت بداية ظهوره في مسلسل «حتى لا تطفئ الشمس»، وهو قصة للراحل الكبير إحسان عبد القدوس، وكانت تقوم ببطولته الفنانة ميرفت أمين، والآن يشترك في بطولة عمل من روائع الراحل أسامة أنور عكاشة، والذي تظهر فيه روحه بشكل كبير والتي لم يحاول الكاتب محمد سليمان عبد الملك من إخفاء ملامحها، لكن على العكس فهو قام بإضفاء عليها روح الحداثة لكن بنفس روح كاتبها العظيم.



أما عن تعامله مع الفنان خالد النبوي، فقال ان العمل معه كان حلما من أحلامه، وهو من الفنانين الذين يمدون أيديهم للفنانين الشباب من حولهم، لإيمانهم بأن أداء الممثل المقابل له كلما كان جيدا نجح المشهد الذي يقدمانه معا، وكان هناك الكثير من المواجهات بينهما والمفارقات في الكواليس والتصوير.



كذلك كان الحال مع الفنانة أنوشكا التي تقدم دور والدته في العمل، فقال عنها انها سيدة التفاصيل، فهي تحرص على كل شيء بأن يكون كما ينبغي، وهذه كلها أمر يستفيد منها هو في أدائه لتقديم الشخصية.



وعن تحضيراته للشخصية، أكد شريف أنه كان حريصا أن يخلق لـ«عمرو» تاريخا ليصل الى هذا الحد من العنف واللامبالاة وانعدام القيم والأخلاق، فيجب أن يكون طفلا مدللا كونه الذكر، ويجب أن يظهر هذا في ملامحه، لذا كانت الفكرة بعد التشاور مع المخرج واستايليست العمل رغدة هلال في تغيير تصفيفة شعره ووزنه، وطريقة كلامه، وكان من بين التحضيرات أيضا عدم اختلاطه الكبير مع زملائه من الفنانين الشباب، والذي تربطه على المستوى الشخصي علاقة طيبة لكنها على العكس في العمل، فكان يتعمد عدم الاحتكاك المباشر بهم حتى يظل ممسكا بخيوط الشخصية طوال الوقت.



كما يشارك شريف حافظ هذا العام في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» ويقدم فيه شخصية أحد ضباط المخابرات العامة الذي يتعامل فيه بشكل مباشر مع الفنان أحمد عز، الذي قال انه يعد واحدا من أحلامه أيضا التي تحققت هذا العام بالمشاركة في هذا العمل الوطني المهم، والذي كان يسعى لتحقيقه في الجزءين الأول والثاني لكن لم تسنح الفرصة إلا في الجزء الثالث، وكذلك بالوقوف أمام عز، الذي أكد أنه واحد من أهم الفنانين الناصحين لكل من حوله، والذي يحرص على عدم إحراج الفنانين الشباب من حوله، لذا فهو يعمد إلى تقديم النصح بشكل غير مباشر، لكنه لا يبخل أبدا بخبرته لأي من المحيطين به، بالإضافة الى خفة ظله الكبيرة في موقع التصوير مع الجميع.



وحول التنسيق بين العملين قال ان دوره في «الاختيار3» وقعه قبل أن يرشحه المخرج محمد سلامة لدوره في «راجعين يا هوى»، ولكن لا يمكن مقارنة العملين ببعضهما البعض، فالأول عمل وطني لا يمكن لأحد أن يرفض المشاركة فيه، وكان فريقا المسلسلين قادريي على تنظيم أوقات التصوير له.



أما عن جديده الفترة المقبلة، فقال ان لديه عددا من السيناريوهات في الدراما والسينما، لكنه حتى الآن لم يقم بالتوقيع على أي عمل، لذا لا يمكنه التصريح بأي جديد في الفترة الحالية، إلا أنه يأمل أن يكون المقبل في السينما التي يحبها كثيرا.