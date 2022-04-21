قال رئيس «إينيوس هولدنجز» إن أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان لا تعتزم شراء الخام الروسي قبل انتهاء جميع المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية وإنها ستشتري إمدادات بديلة من الشرق الأوسط.



وأضاف رئيس الشركة تسوتومو سوجيموري في تصريحات للصحافيين «في الوقت الراهن، نعتزم الحصول على بدائل (للخام الروسي) من شركاء تجاريين حاليين مثل السعودية وأبوظبي والكويت، لكننا سنواصل جهودنا لتنويع مصادرنا لخفض الاعتماد على الشرق الأوسط في المستقبل».



وكانت اليابان مشتريا للخام الروسي في عام 2021.



وقالت الولايات المتحدة في مارس إنها ستبيع 180 مليون برميل من الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي بمعدل مليون برميل يوميا ابتداء من مايو للمساعدة في كبح ارتفاع الأسعار الذي أعقب الأزمة الأوكرانية. ويمثل هذا أكبر سحب من المخزون منذ إنشائه في السبعينيات.



ويسحب أعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ومنهم اليابان، 60 مليون برميل إضافية.



وقال سوجيموري، وهو أيضا رئيس اتحاد البترول الياباني، «هذه كمية كبيرة نسبيا وسيكون لها تأثير أكيد على سوق النفط».



وأضاف «نرغب في زيادة معدل تشغيل مصافي التكرير لدينا قدر الإمكان وزيادة الصادرات لأنها مربحة جدا في الوقت الحالي».



وقال سوجيموري إن إينيوس تتلقى طلبات من المرافق لمضاعفة إمدادات زيت الوقود المستخدم في محطات الطاقة التي تعمل بالنفط بين أبريل وسبتمبر مقارنة بنفس الفترة قبل عام.



وأضاف «لن نكون قادرين على تلبية الطلبات بالكامل، لكننا نريد أن نفعل ذلك قدر الإمكان».