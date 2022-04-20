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بدء مناظرة حاسمة بين ماكرون ولوبن قبل جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد المقبل
الأربعاء
2022/4/20
المصدر : الأنباء
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- بدء مناظرة حاسمة بين ماكرون ولوبن قبل جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد المقبل
- ماكرون: روسيا تختار طريقا كارثياً في أوكرانيا وفرنسا تسعى لأن تكون قوة توازن تعيد موسكو إلى الحكمة
- لوبن: نؤيد المساعدة المالية والعسكرية لأوكرانيا وكذلك العقوبات على موسكو عدا حظر النفط والغاز الروسي لأنه يؤثر على الشعب الفرنسي
- ماكرون: لوبن مرتبطة بالنظام الروسي ومواقفها لا تشابه مواقف حزبها
- لوبن: لا يوجد لدي أي ارتباط بالنظام الروسي وما يقوله ماكرون خاطئ وهذا موقفي من 2014
- ماكرون: مشروع لوبن يهدف إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
- لوبن: أريد أن تكون فرنسا قوة عالمية وماكرون يريد استبدال الأوروبية محل السيادة الفرنسية
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