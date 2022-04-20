بدء مناظرة حاسمة بين ماكرون ولوبن قبل جولة الإعادة للإنتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد المقبل

ماكرون: روسيا تختار طريقا كارثياً في أوكرانيا وفرنسا تسعى لأن تكون قوة توازن تعيد موسكو إلى الحكمة

لوبن: نؤيد المساعدة المالية والعسكرية لأوكرانيا وكذلك العقوبات على موسكو عدا حظر النفط والغاز الروسي لأنه يؤثر على الشعب الفرنسي

ماكرون: لوبن مرتبطة بالنظام الروسي ومواقفها لا تشابه مواقف حزبها

لوبن: لا يوجد لدي أي ارتباط بالنظام الروسي وما يقوله ماكرون خاطئ وهذا موقفي من 2014

ماكرون: مشروع لوبن يهدف إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي