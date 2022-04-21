تمكنت الإدارة العامة للجمارك من إحباط إدخال مادة الكيميكال السائلة المخدرة، في عملية تهريب فريدة من نوعها عبر طرد بريدي.

وفي تفاصيل الضبطية، أنَّ طرداً بريدياً قادماً من إحدى الدول الأوروبية إلى الكويت، فساور الشك المفتشون الجمركيون الذين بادروا إلى تفتيشه تفتيشاً دقيقاً، وتم العثور على عدد (3) قناني بلاستيكية، وبالتدقيق عليها تبين احتواؤها على مادة الكيميكال المخدرة السائلة.

هذا، وقد تم التنسيق والمتابعة من قِبل مكتب البحث والتحري الجمركي (الجمرك الجوي) مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وتم ضبط المتهم المسؤول عن الطرد وإحالته إلى جهات الاختصاص مع المضبوطات.

وقد أشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد بجهود رجال الجمارك في كافة المنافذ الجمركية، مؤكداً أن رجال الجمارك هم خط الدفاع الأول ضد كل من يريد السوء للبلاد.