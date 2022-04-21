أسامة دياب

تحتفل الملكة إليزابيث الثانية اليوم، بعيد ميلادها الستة وتسعين عاما.



وذكرت السفارة البريطانية في البلاد في بيان حصلت "الأنباء" على نسخة منه: تحتفل الملكة اليزابيث بعيد ميلادها مرتين في السنة، حيث ان عيد ميلادها الأصلي يصادف اليوم الموافق 21 أبريل وعيد ميلادها الرسمي يحتفل به في ثاني يوم سبت لشهر يونيو لأن الجو في بريطانيا في شهر أبريل يكون باردا وغير مناسب لإقامة الاحتفالات العامة.



وتحتفل الملكة أيضا هذا العام باليوبيل البلاتيني، حيث أصبحت أول عاهل بريطاني يحتفل بمرور 70 سنة منذ اعتلائها للعرش.