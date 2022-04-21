أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم، اليوم الخميس، حرص دولة الكويت على توثيق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية بما في ذلك النهوض ببرامج التعاون التقني في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الغنيم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد اجتماعه مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر، ان اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت والمنظمة.

واضاف ان المنظمة لها دور متميز في جمعها بين الحكومات وأصحاب العمل وممثلي العمال وذلك في جهد متواصل منذ أكثر من مئة عام تقريبا.

واوضح الغنيم أن اللقاء تركز على التعاون الثنائي في البرامج الهادفة الى تطوير قطاع العمل والعمال في الكويت لافتا الى الاتفاق على التنسيق بينهما يتم بشكل سلس وبناء من خلال مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي في بيروت.

وبين ان الاجتماع تناول ايضا جدول اعمال المؤتمر السنوي للمنظمة الذي ستشارك فيه الكويت عبر وفد حكومي رسمي وآخر ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة وثالث ممثلا عن قطاع العمال.

كما أشاد السفير الكويتي بدور منظمة العمل الدولية في تبني أزمة عمال فلسطين المتجلي في تقريرها السنوي المخصص لها والذي سوف يتم استعراضه أمام المؤتمر السنوي للمنظمة المقرر انطلاقه في شهر يونيو المقبل.