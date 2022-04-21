أعلنت إدارة السياحة الوطنية لدولة جورجيا، أن 211,484 مسافرًا دوليًا زاروا جورجيا في شهر مارس الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 266.3% على أساس سنوي، وتعافيًا بنسبة 34.1% من رقم ما قبل الوباء في عام 2019.



وقالت الإدارة أن هذا الرقم الكبير جاء من 188,354 زيارة دولية تمت في شهر مارس، مسجلة انتعاشًا بنسبة 37.1% لنفس الفترة من عام 2019، وزيادة بنسبة 236.9% عن نفس الفترة من عام 2021.



وقالت الإدارة إنه من بين الزيارات التي تمت خلال شهر مارس، بلغ إجمالي عدد الزيارات السياحية 159,199، وذلك بزيادة قدرها 48.5% مقارنة بعام 2019، وزيادة 210.6% مقارنة بالعام الماضي، بزيادة 107,944 زيارة عن مارس من العام الماضي.



ووصف "ميديا جانياشفيلي" ، القائم بأعمال رئيس إدارة السياحة الوطنية الجورجية، الأرقام الصادرة في مارس بأنها "نتيجة إيجابية للغاية"، مشيرًا إلى أن جورجيا هذا العام ستحقق نتائج جيدة جدًا في ديناميات التعافي من حيث عدد السياح الذين يزورون البلاد.



وقال جانياشفيلي أن انتعاش السياحة الذي تعيشه جورجيا حاليًا هو نتيجة للعديد من الأنشطة التي قامت بها الدولة لترويج منتجات سياحية بالسوق الدولية.



وفي العام الماضي، زار جورجيا ما مجموعه 1,881,271 مسافرًا دوليًا، وذلك بزيادة قدرها 7.7% مقارنةً بعام 2020، حيث وصلت عائدات السياحة الدولية في البلاد إلى حوالي مليار و245 مليون دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل انتعاشًا في الإيرادات بنسبة 38% منذ فترة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن القيود المرتبطة بالوباء.



هذا وتعتبر مدينة باتومي من أكثر الوجهات التي يتردد عليها الزوار الأجانب؛ بسبب ما تملكه المدينة من موقع رائع على ساحل البحر الأسود، بالإضافة إلى وجود الكثير من المعالم السياحية، وتتميز المدينة برُقي شوارعها وتتمتع بأجواء مثالية لقضاء العطلات؛ ولذلك تعتبر السياحة في باتومي جورجيا وخاصة للمسافرين العرب من أفضل الخيارات.



ومن المعروف أيضًا أن الأجانب يقصدون مدينة باتومي بالتحديد لغرض التملك والاستثمار العقاري بها، حيث يتوفر بالمدينة عقارات سكنية بمبانٍ حديثة يمكنها أن تحقق عوائد استثمارية مرتفعة.



مجمع "بيانكا باتومي" الحديث ينعش عقارات باتومي جورجيا



قبل أيام أعلنت شركة يورك تاورز، وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار العقاري في جورجيا عن إطلاق أحدث وأكبر مشاريعها في مدينة باتومي، وهو "مجمع بيانكا باتومي"، الذي يقع على مساحة تبلغ 30,000 متر مربع، ويوفر 6 أبراج سكنية و2 فندق عالمي والعديد من الخدمات الترفيهية على مساحة 13,000 متر مربع.



وتقول الشركة أن مشروعها يوفر عوائد استثمارية عالية تصل إلى 15%؛ وذلك بسبب ما يقدمه من شققًا سكنية تتميز بتقنية المنزل الذكي وإطلالة مباشرة على شاطئ البحر الأسود، وفي موقع متميز بممشى نيو بوليفارد السياحي.